Puls4-Reporterin Manuela Raidl: „Mir fehlt oft die Konstruktivität“

Aber irgendwie kann man sich überwinden?

Dieses Live-on-Air-Sein erzeugt ein inneres Aufgewühltsein, das bei der Performance hilft. Was ich tatsächlich vermisse: Frühteams sind ein eigenes Biotop innerhalb von Redaktionen. Sie haben andere Arbeitszeiten als alle anderen und sind eine eingeschworene Gruppe, die manche vielleicht etwas anstrengend finden – weil man den anderen oft in einem Zustand begegnet, wo man schon leicht überdreht ist, weil man seit 3.30 Uhr im Sender ist.

Wie viel Entertainment darf denn im Politikjournalismus dabei sein?

Kommt darauf an, wie man Entertainment definiert, aber in gewisser Weise muss sich das Publikum immer unterhalten fühlen. Keiner dreht – auch wenn er sich Nachrichten anschaut – mit dem Gedanken auf: Und jetzt möchte ich mich 20 Minuten lang weiterbilden. Das ist das, was automatisch nebenbei passiert. Es gehört zum Handwerk, zu wissen: Wie kann ich meinen Bildungsauftrag erfüllen, in einer Art und Weise, dass die Leute zum Denken, zum Fühlen – und vielleicht an manchen Punkten sogar zum Lachen angeregt werden.