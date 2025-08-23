Kurz nach Milliarden-Fusion: TV-Riese will Tausende Jobs abbauen

Der neu fusionierte Medienkonzern Paramount Skydance plant einem Medienbericht zufolge den Abbau von bis zu 3.000 Arbeitsplätzen. Die Entlassungen sollten bis Anfang November erfolgen und alle Sparten des Unternehmens betreffen, berichtete das Branchenmagazin Variety am Freitag. Paramount Skydance lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Paramount Global und Skydance Media hatten ihre 8,4 Milliarden Dollar schwere Fusion Anfang des Monats abgeschlossen.