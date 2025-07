8,4 Mrd Dollar: US-Behörde macht Weg für Verkauf von Paramount frei

Der Zusammenschluss betrifft einige der bekanntesten Namen der Unterhaltungsbranche, darunter der Fernsehsender CBS, das Filmstudio Paramount Pictures und der Kabelsender Nickelodeon. Die FCC stimmte der Übertragung der Sendelizenzen von 28 CBS-Fernsehsendern zu, nachdem Paramount 16 Mio. Dollar zur Beilegung einer Klage von US-Präsident Donald Trump gezahlt hatte. Der FCC-Vorsitzende Brendan Carr erklärte, die Zivilklage habe keine Auswirkungen auf die Prüfung des Zusammenschlusses gehabt.

Trump gegen „60 Minutes“

Die Übernahme war zwischenzeitlich in die Mühlen der Politik geraten: US-Präsident Donald Trump zog gegen CBS wegen angeblicher Einmischung in den Wahlkampf vor Gericht. Trump warf der CBS-Sendung „60 Minutes“ vor, im vergangenen Jahr ein langes Interview mit Kamala Harris, seiner Rivalin im Rennen ums Weiße Haus, so geschnitten zu haben, dass dies eine schwache Antwort kaschiert habe. „60 Minutes“ bestritt einen irreführenden Schnitt und veröffentlichte auch ein Transkript, um die Vorwürfe zu widerlegen. Obwohl US-Medienrechtsexperten das Unternehmen in einer starken Position sahen, stimmte Paramount einem 16 Mio. Dollar schweren Vergleich mit Trump zu.

Der Vergleich wurde von Branchenvertretern als Einlenken oder Schmiergeldzahlung zur Rettung des Paramount-Deals gesehen. Entsprechende Kritik hatte auch der CBS-Moderator Stephen Colbert in seiner Sendung formuliert. Wenige Tage später kündigte der Sender an, die „Late Show with Stephen Colbert“ werde im nächsten Jahr abgesetzt.