ORF zeigt ÖFB-Cup und weitere Fußballbewerbe bis 2030

Der ÖFB und der ORF haben sich auf ein umfangreiches Rechtepaket geeinigt. Demnach zeigt der ORF bis einschließlich der Saison 2029/30 auf all seinen Kanälen und Plattformen alle Spiele des Männer-ÖFB-Cups , darunter mindestens 15 Spiele pro Saison live, alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams und der ÖFB-Nachwuchsauswahlen - davon zumindest alle U21-Heimpartien live -, die Frauen-Bundesliga mit zumindest 24 Live-Matches und den Frauen-ÖFB-Cup mit zumindest vier Live-Partien.

Laut ORF sind dies insgesamt 50 Fußball-Live-Übertragungen pro Saison. Unter die Heimspiele des Frauen-Nationalteams fählt in dieser Zeitspanne auch die Qualifikation für die FIFA-WM 2027 in Brasilien.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sieht damit die Position des ORF als "wichtigster Medienpartner des heimischen Sports" unterstrichen. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll weist darauf hin, dass die entsprechenden Bewerbsspiele "auch in den kommenden Jahren frei empfangbar und in höchster Qualität für alle Fans zugänglich sind". Die Vereinbarung schaffe Planungssicherheit und stärke die mediale Präsenz des Frauenfußballs sowie des Nachwuchsbereichs.