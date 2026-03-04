Medien

ORF zeigt ÖFB-Cup und weitere Fußballbewerbe bis 2030

Auch Frauenfußball ist Teil des umfangreichen Rechtepakets, auf das sich ORF und ÖFB geeinigt haben.
04.03.2026, 10:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Cuptitel als schnellster Weg in den Europacup

Der ÖFB und der ORF haben sich auf ein umfangreiches Rechtepaket geeinigt. Demnach zeigt der ORF bis einschließlich der Saison 2029/30 auf all seinen Kanälen und Plattformen alle Spiele des Männer-ÖFB-Cups, darunter mindestens 15 Spiele pro Saison live, alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams und der ÖFB-Nachwuchsauswahlen - davon zumindest alle U21-Heimpartien live -, die Frauen-Bundesliga mit zumindest 24 Live-Matches und den Frauen-ÖFB-Cup mit zumindest vier Live-Partien.

Prominenter Neuzugang: Ludwig holt Ex-ORF-Chef Wrabetz ins Team

Laut ORF sind dies insgesamt 50 Fußball-Live-Übertragungen pro Saison. Unter die Heimspiele des Frauen-Nationalteams fählt in dieser Zeitspanne auch die Qualifikation für die FIFA-WM 2027 in Brasilien.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sieht damit die Position des ORF als "wichtigster Medienpartner des heimischen Sports" unterstrichen. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll weist darauf hin, dass die entsprechenden Bewerbsspiele "auch in den kommenden Jahren frei empfangbar und in höchster Qualität für alle Fans zugänglich sind". Die Vereinbarung schaffe Planungssicherheit und stärke  die mediale Präsenz des Frauenfußballs sowie des Nachwuchsbereichs.

Agenturen, tem  | 

Kommentare