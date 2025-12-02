Jetzt fix: Das ist das neue Tatort-Ermittlerduo aus Österreich

Bevor Fussenegger und Rupp auf den Bildschirmen in die Fußstapfen von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser treten, die auf eigenen Wunsch den Tatort-Dienst quittieren, ist Österreichs langjähriges Erfolgsduo bis noch in drei neuen Austro-Krimis zu sehen: in „Der Elektriker“ am 14. Dezember 2025, in "Gegen die Zeit" und in "Dann sind wir Helden" (AT) im Jahr 2026.

Jetzt ist es fix und offiziell: Ab 2027 werden Fussenegger und Rupp Seite an Seite am Österreich-Tatort ermitteln. Drehstart für den ersten Fall unter der Regie von Dominik Hartl wird voraussichtlich im Frühling 2026 sein.

Für Fussenegger und Rupp ist zusammen zu spielen nicht neu – schon während der Ausbildung standen sie für eine Produktion von William Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Elfen-Königspaar Titania und Oberon auf der Bühne.

Die Beziehungsdynamik am "Tatort" könnte gegensätzlicher nicht sein, wenn die beiden als Halbgeschwister Charlie Hahn und Alex Maleky unfreiwillig eng zusammenarbeiten: Charlotte „Charlie“ Hahn wird die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten. Eine faszinierende, herausfordernde Aufgabe. Nicht zuletzt deshalb, weil ihre Vorgänger Eisner und Fellner wahre Legenden waren. Obwohl die junge Kriminalbeamtin ursprünglich etwas andere Karrierepläne hatte, nimmt sie den Job an, allerdings unter der Voraussetzung, sich ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Umso größer die Überraschung, als sie an ihrem ersten Arbeitstag mit Alex Maleky einem Kollegen gegenübersteht, den sie zwar ganz offensichtlich gut kennt – den sie aber ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht hätte.

Den Kolleginnen und Kollegen im BKA fällt auf, da ist eindeutig was im Busch. Nur was? Waren Charlie und Alex mal zusammen? Gibt es womöglich eine geheime berufliche Feindschaft? Hat es was mit dem internen Korruptionsfall zu tun, in dem Charlie vor einem Jahr ermittelt hat? Es ist ernster als das, denn Blut ist dicker als Wasser ...