ORF: Steirischer Landesdirektor Draxler hört frühzeitig auf

Der langjährige Direktor des ORF-Landesstudios Steiermark, Gerhard Draxler, tritt mit 30. April in den Ruhestand. Das gab der ORF am Montag nach öffentlichen Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied Draxlers bekannt. Nach Funktionen wie Landesintendant des ORF Kärnten und ORF-TV-Informationsdirektor war Draxler seit 2007 ORF-Landesdirektor in der Steiermark.

„Es ist meine ganz persönliche Entscheidung, mich mit 30. April 2019 ins Privatleben zurückzuziehen", wurde Draxler in einer Aussendung zitiert. Seine Nachfolge wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben. Seine Nachfolge soll am 28. März im Stiftungsrat bestellt werden. Als mögliche Kandidatin wurde immer wieder Programmdirektorin Kathrin Zechner genannt, die aber stets abgewunken hat.