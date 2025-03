Mögliches ORF-Sparpaket sorgt bei Stiftungsräten für Diskussionen

Zach: "Den Kopf nicht in den Sand stecken"

Wo der Sparstift letztlich angesetzt wird, ist noch nicht fixiert. Das werden die nächsten Woche und Monate zeigen, sagte Zach, der aber davon ausgeht, dass am Ende der nächsten Gebührenperiode weniger Menschen beim ORF arbeiten werden als bisher - was auch an natürlichen Abgängen liegt, die nicht nachbesetzt werden.

Soziale Härten sollten jedenfalls bestmöglich vermieden werden, sagt er mit Blick auf die ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die nicht zuletzt wegen äußerst niedriger Lohnabschlüsse in Hochinflationszeiten das Unternehmen auf "stabilem Kurs" gehalten hätten. "Es geht um Rechtzeitigkeit und Fairness, aber auch darum, nicht den Kopf in den Sand zu stecken", sagt Zach.

Lederer hält nichts von "Hyperaktivität"

Lederer, Leiter des SPÖ-nahen "Freundeskreises" im Stiftungsrat, hält dagegen nichts von "Hyperaktivität". Er rät der Direktion als "ruhige Kraft" aufzutreten. Zwar werde schon etwas auf den ORF zukommen, doch: "Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben." Es handle sich soweit um ein Regierungsvorhaben, kein Gesetz, betont Lederer und berichtet von zahlreichen Personen aus der ORF-Belegschaft, die sich mit Sorge an ihn gewandt hätten. Ohne zu wissen, wie ein allfälliges Gesetz aussehen werde, würden Mitarbeiter "in Angst und Panik" versetzt, schüttelt der Stiftungsrat den Kopf.

Die nächste Sparwelle werde förmlich "herbeigesehnt", so der Eindruck Lederers. Seinen Unmut darüber wolle er am Donnerstag in der Sitzung des obersten ORF-Gremiums deponieren und merkte an, dass sich der ORF auch auf potenzielle Möglichkeiten aus dem Medienkapitel des Regierungsprogramms konzentrieren solle.