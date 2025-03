Der ORF Niederösterreich lädt anlässlich des Ausbruchs der Coronapandemie vor fünf Jahren zu einer "Ein Ort am Wort"-Diskussion, bei der über "Fakten und Fehler" debattiert werden soll. Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion am 13. März in einem Gasthaus in Zwettl teilzunehmen und seine Meinung kundzutun. Zusätzlich sollen unter der Moderation von Werner Fetz auch Virologe Norbert Nowotny (siehe Bild), Intensivmediziner Christoph Hörmann und Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber zu Wort kommen. Ebenfalls eingeladen ist Coronaleugner Martin Rutter, der Vereine für Impfopfer ins Leben rief und bei Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen wiederholt auffällig wurde.

Nun hat Virologe Nowotny seine Teilnahme abgesagt, wie der Standard berichtet. Er habe dem ORF mitgeteilt, dass er für die Veranstaltung nicht zur Verfügung stehen werde, die "vor allem Herrn Rutter und seinen Anhängern eine ihnen nicht zustehende Plattform bieten" würde, wird Nowotny zitiert.