Medien

ORF-"Sommergespräche": Im Schnitt 456.000 sahen bei Andreas Babler zu

ORF-"SOMMERGESPRÄCHE" MIT SPÖ-BUNDESPARTEIVORSITZENDEM BABLER
Der Spitzenwert lag bei 506.000 Seherinnen und Sehern. Die "Liebesg'schichten" erreichten davor bis zu 850.000.
26.08.25, 12:16
Kommentare

Bis zu 506.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen am Montag, dem 25. August 2025, das ORF-„Sommergespräch“ von Klaus Webhofer mit Andreas Babler (SPÖ). Durchschnittlich waren 456.000 (vorläufige Gewichtung) bei 20 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Das gab der Sender am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte demnach bis zu 576.000 Politikinteressierte. 

Das Gespräch mit dem SPÖ-Chef hatte damit im Schnitt um 20.000 mehr Seherinnen und Seher als die Auftaktsendung mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler am 11. 8. - dort verbuchte man aber mit 543.000 Seherinnen und Sehern einen höheren Maximalwert. Bei Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am 18. 8. waren laut ORF-Angaben durchschnittlich 452.000 Personen dabei gewesen, der Spitzenwert lag hier nur leicht darüber, bei 476.000 Seherinnen und Sehern. 

In jedem Fall lag der Zuspruch zum TV-Talk unter jenem zur Kuppelshow "Liebesg'schichten und Heiratssachen", die zuvor auf ORF 2 zu sehen war. Die siebte Folge der Sendereihe, deren Quoten der ORF in einer eigenen Aussendung bekannt gab, erreichte durchschnittlich 820.000 Personen, zu Spitzenzeiten bis zu 850.000.

ORF-Sommergespräche: Peinliche Pannen und extreme Quoten

Das nächste „Sommergespräch“ führt Webhofer am Montag, dem 1. September, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Christian Stocker (ÖVP). Alle „Sommergespräche“ werden auf ORF ON in einer eigenen Videokollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV -Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. 

(kurier.at, Agenturen, hub)  | 

Kommentare