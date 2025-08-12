ORF-"Sommergespräche": Im Schnitt 436.000 sahen Auftakt

Der Erstling der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit den Parteichefs der im Nationalrat vertretenden Parteien lockte am Montagabend im Durchschnitt 436.000 Zuseherinnen und Zuseher vor die Endgeräte. Das entspreche einem Marktanteil von 21 Prozent für die im Hauptabend auf ORF 2 ausgestrahlte Sendung. Die anschließende Analyse des Gesprächs von ORF-Innenpolitik-Chef Klaus Webhofer mit der Grünen-Vorsitzenden Leonore Gewessler erreichte laut ORF-Angaben bis zu 543.000 Seherinnen und Seher.