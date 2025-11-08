ORF-Reporter Wehrschütz in Ukraine von Drohne angegriffen

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und sein Kamerateam sind während einer Recherche in der Ukraine von einer Drohne getroffen worden, schreibt Wehrschütz auf mehreren Social-Media-Plattformen.

Der erfahrene Kriegsreporter befand sich mit seinem Kamerateam in einem Fahrzeug nahe der Frontlinie. Bei der Drohne soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein russisches Modell gehandelt haben.