ORF-Reporter Wehrschütz in Ukraine von Drohne angegriffen
ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und sein Kamerateam sind während einer Recherche in der Ukraine von einer Drohne getroffen worden, schreibt Wehrschütz auf mehreren Social-Media-Plattformen.
Der erfahrene Kriegsreporter befand sich mit seinem Kamerateam in einem Fahrzeug nahe der Frontlinie. Bei der Drohne soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein russisches Modell gehandelt haben.
Wehrschütz und seine Kollegen blieben unverletzt. "Zum Glück sind alle wohl auf", postet der Journalist zu mehreren Videos auf der Plattform Instagram.
Darin ist zu sehen, wie er und sein Team nach der Warnung eines der Mitglieder aus dem Fahrzeug springen. Kurz darauf ist eine Explosion zu hören - das Geschoss schlägt ein. Rauch steigt aus dem Wagen, mehrere brennende Fahrzeugteile liegen auf der Straße.
