ORF-"Report"-Chef klagte die FPÖ wegen übler Nachrede

Der Chef des ORF-Politikmagazins "Report" verklagt die FPÖ. Sendungsverantwortlicher Wolfgang Wagner hat sich wegen "übler Nachrede" ans Gericht gewandt und hat eine Veröffentlichung von den Freiheitlichen erwirkt. Diese mussten eine Aussendung veröffentlichen, in der vom medienrechtlichen Verfahren berichtet wird.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war ein Interview Wagners mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der in Israel weilte. Wagner sprach ihn wiederholt auf das schlechte Standing der FPÖ in dem Staat an. Der freiheitliche Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein bezeichnete dies in einer Aussendung als,,Negativbeispiel von typischen Gesinnungsjournalismus“ und verglich den "Report" mit der DDR-Nachrichtensendung ,,Aktuelle Kamera".