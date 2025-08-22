Nach Posting über Israel: Dienstverhältnis von ORF-Redakteur aufgelöst

Das Posting eines ORF-Mitarbeiters hat für heftige Kritik auf Social Media gesorgt: Ein Redakteur, der für die Sendung "Am Schauplatz" arbeitet, hatte mit Bezug auf Israel kommentiert: "wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag." Auf KURIER-Anfrage teilte der ORF mit: "Der ORF verurteilt den Inhalt des Posting als völlig inakzeptabel. Eine Überprüfung möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen wurde eingeleitet.

Auflösung des Dienstverhältnisses Nun haben sich der ORF und der betreffende Redakteur laut einer Aussendung auf eine Auflösung des Dienstvertrages geeinigt. Weißmann betonte, dass er sich im Namen des ORF nachdrücklich entschuldigen möchte. Der Redakteur äußerte sich ebenfalls zu seinem Posting: "Ich bedaure zutiefst einen Satz geschrieben zu haben, den ich von niemandem so unwidersprochen stehen lassen würde. Dieser Satz steht gegen alles, wofür ich mich in meinem privaten und beruflichen Leben eingesetzt habe."

In den Guidelines für ORF-Mitarbeiter ist festgehalten, dass Äußerungen in sozialen Medien den Werten des Öffentlich-Rechtlichen (Objektivität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit) zu folgen haben. "Selbst bei ausgewiesener privater Nutzung können Mitarbeitende als Repräsentant:innen des ORF wahrgenommen werden. Da sie mit ihrem Verhalten nicht nur ihre eigene, sondern auch die Reputation und Glaubwürdigkeit des ORF beeinflussen können, stehen sie in einer besonderen Verantwortung", heißt es im Ethikkodex des ORF. Dieser wurde im Vorjahr veröffentlicht und gilt als Dienstanweisung. "Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen des Ethikkodex kann arbeits-, zivil- und möglicherweise auch strafrechtliche Folgen haben bzw. zur Nichtverlängerung von vertraglichen Beziehungen führen."