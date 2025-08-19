Nach Posting über Israel: ORF prüft Konsequenzen für Mitarbeiter

Das Posting eines ORF-Mitarbeiters hat für heftige Kritik auf Social Media gesorgt: Ein Redakteur, der für die Sendung "Am Schauplatz" arbeitet, hatte mit Bezug auf Israel kommentiert: "wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag."

Auf KURIER-Anfrage teilte der ORF mit: "Der ORF verurteilt den Inhalt des Posting als völlig inakzeptabel. Eine Überprüfung möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen wurde bereits eingeleitet. Das Posting wurde in der Zwischenzeit gelöscht."