Nach Posting über Israel: ORF prüft Konsequenzen für Mitarbeiter
Das Posting eines ORF-Mitarbeiters hat für heftige Kritik auf Social Media gesorgt: Ein Redakteur, der für die Sendung "Am Schauplatz" arbeitet, hatte mit Bezug auf Israel kommentiert: "wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag."
Auf KURIER-Anfrage teilte der ORF mit: "Der ORF verurteilt den Inhalt des Posting als völlig inakzeptabel. Eine Überprüfung möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen wurde bereits eingeleitet. Das Posting wurde in der Zwischenzeit gelöscht."
In den Guidelines für ORF-Mitarbeiter ist festgehalten, dass Äußerungen in sozialen Medien den Werten des Öffentlich-Rechtlichen (Objektivität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit) zu folgen haben. "Selbst bei ausgewiesener privater Nutzung können Mitarbeitende als Repräsentant:innen des ORF wahrgenommen werden. Da sie mit ihrem Verhalten nicht nur ihre eigene, sondern auch die Reputation und Glaubwürdigkeit des ORF beeinflussen können, stehen sie in einer besonderen Verantwortung", heißt es im Ethikkodex des ORF.
Dieser wurde im Vorjahr veröffentlicht und gilt als Dienstanweisung. "Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen des Ethikkodex kann arbeits-, zivil- und möglicherweise auch strafrechtliche Folgen haben bzw. zur Nichtverlängerung von vertraglichen Beziehungen führen."
