ORF und private Medien wollen gemeinsam Abfluss von Werbemilliarden stoppen

Es geht um Geld. Sehr viel Geld: Immer höhere Werbebudgets fließen statt zu traditionellen österreichischen Medien zu internationalen Plattformen in den USA oder in China. Ohne redaktionelle Verantwortung, ohne relevante Wertschöpfung hierzulande. Aber mit (negativen) Auswirkungen auf die heimische Medienbranche, Werbetreibende, die Gesamtwirtschaft und nicht zuletzt die Gesellschaft.

Um für diese Problematik zu sensibilisieren sowie Bedeutung und Nutzen österreichischer Medien für das Land zu unterstreichen, startet nun die Initiative „Made In Austria – Made For Austria“. Dafür haben sich erstmals Vertreter aller klassischen Medien – der ORF, der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) und der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) – zusammengetan. Keine Selbstverständlichkeit.

KURIER: Erstmals haben sich private Medien und der Öffentlich-Rechtliche zu einer gemeinsamen Aktion zusammengefunden. Ist es die Not oder die Vernunft, die sie zusammenführt?

Mario Frühauf: Vielfalt und Qualität des österreichischen Medienmarkts sind unmittelbar in Gefahr, da mittlerweile mehr als 2,5 Milliarden Euro an Werbebudgets aus Österreich abfließen, und damit auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Es ist nur konsequent, dass wir dieser Entwicklung gemeinsam etwas entgegensetzen.



Wer sind die Adressaten dieser Kampagne?

Roland Weißmann: Die Kampagne richtet sich an alle Unternehmen und Organisationen in Österreich, die Werbung machen – also privatwirtschaftliche Auftraggeber ebenso wie die öffentliche Hand. Ziel ist es, mehr Bewusstsein für den Wert und die Relevanz österreichischer Medien zu schaffen. Diese sind nicht nur qualitätsvolle und verlässliche Partner für die Werbung, sondern auch unverzichtbarer Grundpfeiler unserer Demokratie.