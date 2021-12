ORF-Personalia: Ein Nachfolger für Roland Weißmann

Nun hat nicht nur der scheidende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einen Nachfolger, sondern auch der kommende Generaldirektor Roland Weißmann: Dessen bisherige Funktion als "Chefproducer Fernsehen" übernimmt erwartungsgemäß Michael Krön, wie der ORF am Donnerstag bekannt gab. Seit 2018 ist Krön für die Finanzen der ORF-Programmdirektion verantwortlich und war schon zuletzt so etwas wie die rechte Hand von Weißmann.

Weißmann nannte Krön in einem Statement einen "ausgewiesenen Top-Profi in der Fernsehproduktion". Er werde "einen wesentlichen Beitrag zur Fortsetzung der hervorragenden Kooperation zwischen ORF und der österreichischen Filmwirtschaft leisten". Krön selbst freut sich auf die Aufgabe, "gemeinsam mit meinem Team die TV-Produktion in Richtung von noch mehr Multimedialität weiterentwickeln zu können".