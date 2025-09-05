ORF-Moderator Martin Ferdiny geht nach Salzburg
Der ORF-Journalist und Moderator Martin Ferdiny wird in Zukunft die Sendung „Salzburg heute“ moderieren. Ein langjähriger Moderator der Sendung, Harald Manzl, wechselte Ende Juli in den Ruhestand, wie der ORF Salzburg vermeldet. Ferdiny werde das Salzburger Publikum zum ersten Mal am Samstag, 20. September, begrüßen. Er werde abwechselnd mit Katharina Garzuly, Katharina Schaber, Viola Wörter, Marius Holzer und Andreas Landrock präsentieren.
Ferdiny wollte zunächst klassischer Musiker werden und zu den Wiener Philharmonikern gehen. Nach seinem Musikstudium am Salzburger Mozarteum und mehreren Unterrichtsjahren, landete er - nach Stationen bei Radio Melody und Welle 1 erstmals 1994 im ORF-Landesstudio Salzburg, wo er als Radiomoderator und Musikredakteur tätig war.
Daneben blieb er weiterhin als Klarinettist, Pianist und Arrangeur musikalisch engagiert. 2017 gewann er gemeinsam mit Maria Angelini-Santner die 11. Staffel von "Dancing Stars“. Seit 2022 präsentiert er mit ORF Salzburg-Redakteurin Romy Seidl-Laux die nationale TV-Kultursendung „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“.
Über seine neue Tätigkeit im Landesstudio Salzburg sagt Ferdiny: "Für mich ist es eine Art Heimkommen – ich habe vor mehr als 30 Jahren hier im ORF Landesstudio Salzburg meine ersten „Radio-logischen“ Gehversuche gemacht. Der damals für mich unerreichbar scheinende Traumjob war, „Salzburg heute" zu moderieren. Dass sich jetzt dieser Kreis schließt, freut mich sehr. Und ich hoffe, der äußerst verantwortungsvollen Aufgabe, die wichtigste Nachrichtensendung des Landes präsentieren zu dürfen, auch einigermaßen gerecht zu werden.“
Kommentare