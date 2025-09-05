ORF-Moderator Martin Ferdiny geht nach Salzburg

Der ORF-Journalist und Moderator Martin Ferdiny wird in Zukunft die Sendung „Salzburg heute“ moderieren. Ein langjähriger Moderator der Sendung, Harald Manzl, wechselte Ende Juli in den Ruhestand, wie der ORF Salzburg vermeldet. Ferdiny werde das Salzburger Publikum zum ersten Mal am Samstag, 20. September, begrüßen. Er werde abwechselnd mit Katharina Garzuly, Katharina Schaber, Viola Wörter, Marius Holzer und Andreas Landrock präsentieren.

Ferdiny ist in Salzburg geboren (1966 in Schwarzach im Pongau) und aufgewachsen. Moderationserfahrung sammelte er bei ORF-Fernsehsendungen wie „Willkommen Österreich“, „Gut beraten Österreich“, „Heute in Österreich“, „Mittag in Österreich“, „Aktuell in Österreich“ oder „Studio 2". Seit 2025 moderiert er zudem „Akte Betrug“. Inwieweit Moderationen in bundesweit ausgestrahlten Sendungen von Ferdinys Karriereschritt betroffen sind, ist bisher nicht bekannt. Musiker und Dancingstar

Ferdiny wollte zunächst klassischer Musiker werden und zu den Wiener Philharmonikern gehen. Nach seinem Musikstudium am Salzburger Mozarteum und mehreren Unterrichtsjahren, landete er - nach Stationen bei Radio Melody und Welle 1 erstmals 1994 im ORF-Landesstudio Salzburg, wo er als Radiomoderator und Musikredakteur tätig war.