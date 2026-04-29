ORF-Mitarbeiter wehren sich: "Machtmissbrauch im ORF? #nichtmituns"

Am Mittwochnachmittag startete eine Online-Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des ORF: Sie plädieren unter dem Hashtag #nichtmituns auf ihren privaten Social-Media-Kanälen dafür, ihre Arbeit machen zu können, ohne in dieser durch die Skandale im und um den ORF herum beeinträchtigt zu werden.

Es ist keine offizielle ORF-Initiative des Hauses, sondern der Personen selbst. Hunderte sollen mitmachen. Sie posten einen von vier Slogans:

Machtmissbrauch im ORF? #nichtmituns

Täterschutz statt Opferschutz? #nichtmituns

Politische Besetzungen? #nichtmituns

Parteipolitik im Stiftungsrat? #nichtmituns

"Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben uns fassungslos gemacht", heißt es auf der Webseite nichtmituns.net. "Wir wollen uns nicht für Skandale und Missstände rechtfertigen müssen, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir wollen weiterhin das machen, was wir am besten können: Das beste Programm für unser Publikum."