ORF-Haudegen Paul Tesarek gibt Moderation von "Wien heute" ab

"Die Coronadisziplin in den Öffis lässt offenbar stark zu wünschen übrig." - Das war die letzte Anmoderation von Paul Tesarek in der ORF-Nachrichtensendung "Wien heute". Am Mittwochabend verabschiedete sich Tesarek als Moderator von seinem Publikum. Der Wiener war seit 28 Jahren Moderator der Sendung und kam auf mehr als 2.000 Studio-Einsätze.

Rapid-Fan und Radler

Elisabeth Vogel, die "Wien heute" in Rotation mit Ulrike Dobeš und Patrick Budgen weiterhin moderieren wird, schaltete sich am Ende der Sendung ein, um den Bildschirm-Abschied Tesareks zu verkünden. Es wurde ein Beitrag mit Bildern aus der langjährigen ORF-Karriere Tesareks eingespielt, in dem dieser auch als Reporter, Rapid-Fan und Radfahrer zu sehen war.

Tesarek zeigte sich überrascht und bedankte sich bei seinen Kollegen und beim Publikum. Die Verabschiedung fiel dann wie gewohnt aus: "Schönen Abend und auf Wiederschau'n."