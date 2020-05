Neue Gesichter bei "Wien heute": Eppinger geht

" Wien heute" bekommt nun neue Gesichter: Ab sofort werden Ulrike Dobes und Patrick Budgen am Schirm zu sehen sein, wie der ORF am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab. Ab 9. Jänner wird außerdem das " Wien heute"-Studio in neuem Design zu sehen sein.

Dobes begann 2004 als Redakteurin bei "Radio Wien" und wechselte ein Jahr später zu " Wien heute". Die 33-jährige war bereits zum Jahreswechsel als Moderatorin von " Wien heute" am Fernsehschirm zu sehen. Budgen hat 2005 während seines Studiums an der Fachhochschule Wien mit einem Praktikum bei " Wien heute" begonnen. Er fungiert auch als Chef vom Dienst. Die beiden bisherigen Moderatoren, Elisabeth Vogel und Chefredakteur Paul Tesarek, bleiben aber weiterhin Präsentatoren der Sendung.