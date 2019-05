ORF: FPÖ muss "Report"-Chef Entschädigung zahlen

Van der Bellen-Interview als Anlass

Stein des Anstoßes war ein Interview mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen gewesen. Dieser war auf Staatsbesuch in Israel, Wagner befragte ihn hartnäckig zum schlechten Standing der FPÖ in dem Staat (die israelische Regierung weigerte sich bisher, FPÖ-Regierungsmitglieder zu empfangen). Jenewein attackierte den Journalisten am folgenden Tag via Aussendung und forderte eine "personelle Neuausrichtung" des ORF, was viele als direkte Drohung gegen missliebige Berichterstatter deuteten.