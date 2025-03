ORF dreht bereits dritte "Biester"-Staffel

Der ORF spricht bei „Biester“ über seine "bisher insgesamt meistgestreamte Serie". Am Montag, dem 17. März 2025, sahen im Schnitt 381.000 Zuseherinnen und Zuseher (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 13 Prozent (12+) die Auftaktfolge um 20.15 Uhr. In der jungen Zielgruppe 12-29 erzielte der Nachschub aus der „Biester“-Welt einen Marktanteil von 16 Prozent.



Weiter geht es mit den „Biestern“ und ihren Serien-Eltern Ursula Strauss, Simon Schwarz, Claudia Kottal und Aleksandar Petrovic auf ORF 1 ab dem 24. März immer montags um 20.15 Uhr in einer Doppelfolge. Auf ORF ON können die Episoden der kommenden Wochen vorab gestreamt werden: Jene neuen Folgen der zweiten Staffel, die um 20.15 Uhr zu sehen sind, können jeweils bereits sieben Tage vorab gestreamt werden. Jene Folgen, die um 21.05 ausgestrahlt werden, sind jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON abrufbar.



„Biester“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA) und Fernsehfonds Austria.