ORF-Doku „Braune Brettln, braunes Leder“: Opfer, Täter und viele Mitspieler

In „Braune Brettln, braunes Leder“ (22.35 Uhr, ORF2) begibt sich Betz, unterstützt von Wissenschaftlern sowie von ORF-Sport und -Zeitgeschichte, auf Spurensuche bei den Traditionsvereinen Rapid und Austria Wien und in den Wintersport-Kult-Orten Kitzbühel und St. Anton, aber auch zu den versteckten Plätzen der Flucht und Verbrechen. In den 50 Sendeminuten reißt er an, wie die Nazis den Sport missbrauchten und Leid brachten, wie bekannte Sportler mitwirkten und wie nach 1945 vergessen wurde.