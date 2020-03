"Ohne Wenn und Aber": Klaas entschuldigt sich für Fake-Beiträge

Die Recherchen des Reportageformats "STRG_F" sorgten vergangene Woche für Aufruhr: In den Shows der ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlaufen soll doch nicht alles so authentisch abgelaufen sein, wie dargestellt. Bei mehreren Beiträgen und Einspielern sollen Laien-Darsteller engagiert worden sein, bei Mutproben von "Duell um die Welt" wurde wohl nachgeholfen. In zahlreichen deutschen Medien entbrannte daraufhin eine Diskussion über die Glaubwürdigkeit der beiden Entertainer.

Am Montag meldete sich Heufer-Umlauf in seiner Sendung "Late Night Berlin" erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe zu Wort – mit einer Entschuldigung. "Vieles, was in Fernsehstudios passiert, und vieles, was in dieser Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zurecht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, Sie zu unterhalten und abzulenken", sagte Heufer-Umlauf zunächst im Stand-up-Teil der Show.