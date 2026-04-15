Kurier.at weiter auf Erfolgskurs: Platz eins der privaten Medien auch im März

Der KURIER bestätigt einmal mehr seinen digitalen Wachstumskurs. In der am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den März 2026 landete das Einzelangebot kurier.at wieder auf dem ersten Platz der privaten Medien.

Das Dachangebot des KURIER Medienhauses mit kurier.at, futurezone.at und profil.at landete auch bei den Unique Usern erstmals auf Platz 1.

Konkret wurde kurier.at im März von über 8 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 13,1 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.

Im Vergleich zum Vormonat bedeutet das für Kurier.at einen Rückgang bei den Unique Clients von rund 8,7 Prozent, das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch noch immer auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor Oe24.at folgt, Krone.at, derStandard.at und heute.at. Seit November führt man nun schon diese Kategorie in der ÖWA an.