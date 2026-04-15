Kurier.at weiter auf Erfolgskurs: Platz eins der privaten Medien auch im März
Der KURIER bestätigt einmal mehr seinen digitalen Wachstumskurs. In der am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den März 2026 landete das Einzelangebot kurier.at wieder auf dem ersten Platz der privaten Medien.
Das Dachangebot des KURIER Medienhauses mit kurier.at, futurezone.at und profil.at landete auch bei den Unique Usern erstmals auf Platz 1.
Konkret wurde kurier.at im März von über 8 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 13,1 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.
Im Vergleich zum Vormonat bedeutet das für Kurier.at einen Rückgang bei den Unique Clients von rund 8,7 Prozent, das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch noch immer auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor Oe24.at folgt, Krone.at, derStandard.at und heute.at. Seit November führt man nun schon diese Kategorie in der ÖWA an.
Bei den Unique Usern blieb das Einzelangebot kurier.at im Vergleich zum Vormonat Februar auf hohem Niveau stabil, insgesamt 3,479 Millionen Unique User - also einzelne Nutzer - weist die ÖWA für den März aus, was ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat bedeutet.
Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins
Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im März insgesamt 9,18 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem Standard-Network (7,28 Mio. Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit 14,22 Millionen Unique Clients.
Besonders erfreulich: Auch bei den Unique Usern landete das KURIER Medienhaus vergangenes Monat auf Platz 1. Insgesamt besuchten 3,739 Mio. verschiedene Nutzer Seiten des KURIER Medienhauses. Insbesondere Futurezone.at konnte mit 492.000 Unique Usern ordentlich wachsen.
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC).
Unique User gibt an, wie viele eindeutige Nutzer:innen ein Werbeangebot in einer bestimmten Zeit hatte. Ein Unique User ist eine Person, die im Betrachtungszeitraum mindestens eine Page Impression ausgelöst hat.
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
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