ÖWA-Daten für April: kurier.at verteidigt Platz eins der privaten Medien
In der am Montag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den April 2026 landete das Einzelangebot kurier.at einmal mehr auf dem ersten Platz der privaten Medien. Damit führt der KURIER nun schon seit November 2025 die Reichweitenmessung der österreichischen Online-Medien an.
Konkret wurde kurier.at im April von über 7,5 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr 12,1 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot im April - rund eine Million weniger als noch im März. kurier.at verzeichnete im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang von 500.000 Unique Clients oder 6,25 Prozent.
Das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch weiter deutlich auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor Krone.at,, derStandard.at und oe24.at.
Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins
Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im März insgesamt 8,6 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem Standard-Network (6,8 Mio. Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit rund 13 Millionen Unique Clients.
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC).
Unique User gibt an, wie viele eindeutige Nutzer:innen ein Werbeangebot in einer bestimmten Zeit hatte. Ein Unique User ist eine Person, die im Betrachtungszeitraum mindestens eine Page Impression ausgelöst hat.
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
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