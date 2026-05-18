ÖWA-Daten für April: kurier.at verteidigt Platz eins der privaten Medien

In der am Montag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den April 2026 landete das Einzelangebot kurier.at einmal mehr auf dem ersten Platz der privaten Medien. Damit führt der KURIER nun schon seit November 2025 die Reichweitenmessung der österreichischen Online-Medien an.

Konkret wurde kurier.at im April von über 7,5 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr 12,1 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot im April - rund eine Million weniger als noch im März. kurier.at verzeichnete im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang von 500.000 Unique Clients oder 6,25 Prozent.

Das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch weiter deutlich auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor Krone.at,, derStandard.at und oe24.at.