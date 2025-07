Was war passiert? In der Kolumne des Journalisten Heinz Sichrovsky wurde die hohe Anzahl an Experten moniert, die im Fernsehen zu sehen sind, insbesondere die "kahlgeschorenen Herren in Tarnkleidung" und deren Frisuren. Der insbesondere als TV-Experte bekannte Oberst Markus Reisner wurde als "praktizierender Skinhead" bezeichnet.