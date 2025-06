In der Kolumne des Journalisten Heinz Sichrovsky wird die hohe Anzahl an Experten moniert, die im Fernsehen zu sehen sind, insbesondere die "kahlgeschorenen Herren in Tarnkleidung" und deren Frisuren. "Hier wurde eine Grenze überschritten", schreibt der Sprecher des Bundesheeres, Michael Bauer, auf der Social-Media-Plattform Bluesky. "Wir prüfen eine Klage", heißt es in einem weiteren Kommentar. Bauer wolle die Kolumne auch vor den Presserat bringen, so Der Standard.

Eine etwaige Reaktion der Kronen Zeitung wird bei Vorliegen ergänzt.