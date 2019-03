Nordische WM: 2,8 Millionen sahen Seefeld-Titelkämpfe im ORF

Für den ORF war die am Sonntag zu Ende gegangene Nordische Ski-WM in Seefeld ein großer Erfolg. Insgesamt 2,818 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) bzw. 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren haben ORF-Übertragungen gesehen, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Den Topwert erreichten dabei die Kombinierer: 719.000 Wintersportfans bei 44 Prozent Marktanteil verfolgten am 24. Februar die Entscheidung im Teamsprint-Bewerb. Platz zwei belegte in diesem Ranking das am selben Tag ausgetragene Teamskispringen der Männer mit 718.000 Sehern bei 39 Prozent Marktanteil.