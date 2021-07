Mafiosi, Freaks und Beyoncé: Neues bei Netflix und Amazon

Someone Great

Was zum Schmunzeln (und zum Weinen) gibt's bei "Someone Great": Jenny ( Gina Rodriguez, bekannt aus "Jane The Virgin") hat gerade ihren Traumjob bei einem Magazin ergattert. Dafür muss sie New York verlassen und nach San Francisco ziehen. Ihr Freund, mit dem sie seit fast zehn Jahren zusammen ist, ist mit dem bevorstehenden Wohnortwechsel überfordert und macht lieber Schluss. Jenny geht es dementsprechend. Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, will sie mit ihren zwei besten Freundinnen Erin und Blair noch einmal New York City unsicher machen. Die Komödie "Someone Great" ist ab sofort bei Netflix verfügbar.

>> "Someone Great" bei Netflix