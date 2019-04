Neuer ORF-Player soll Social-Media-Funktion beinhalten

Eigene Bereiche für Kinder, Sport und Kultur und ein Platz für die Kreativszene sind weitere Punkte, die für den ORF-Player geplant sind (eine detailliertere Beschreibung finden Sie weiter unten). Um diese und andere Vorhaben sinnvoll umsetzen zu können, bedürfe es jedoch Gesetzesänderungen, so Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Aufhebung der Sieben-Tage-Regelung

Da gehe es etwa um die derzeitige Sieben-Tage-Regelung. Die schreibt vor, dass Inhalte nach Ablauf von sieben Tagen von der TVthek wieder verschwinden müssen. Es sei ein "No-Brainer", dass das "nicht zeitgemäß" sei und "abgeschafft" gehöre. Auch eine Frist von 30 Tagen (wie derzeit in Deutschland) halte Wrabetz nicht für sinnvoll.

Nicht erlaubt ist derzeit auch das Abspielen von Inhalten, die zuvor noch nicht im linearen Fernsehen gelaufen sind. Würde man Paragraf 4 im ORF-Gesetz erweitern, sodass die neue Plattform wie ein Sender bespielt werden dürfe, könne man das ändern, so Wrabetz. Dann könnte man auch "Online only" produzieren.

Wie Gesetzgeber berühmt werden

Auf entsprechende Änderungen könnten Gesetzgeber "in Jahrzehnten zurückblicken", sagt Wrabetz in Richtung Politik, die gerade an einem neuen ORF-Gesetz arbeitet: "Kein Gesetzgeber wird berühmt werden, weil er einen Dreier-, Fünfer- oder Zehner-Vorstand gemacht hat".

Wegfall der Sieben-Tage-Regelung

Die TVthek leide derzeit unter den aktuellen Beschränkungen, sodass bei ORFeins etwa nur 12 % des Programms gezeigt werden können, so Manola. Man wolle aber 100 % zeigen wie etwa das ZDF oder andere Mediatheken. Dafür brauche es aber einen Wegfall der Sieben-Tage-Regelung.

Unter anderem soll sogenanntes "Seamless Multiplatform-Viewing" ermöglicht werden, also dass man etwa am Tablet anfangen kann, sich etwas anzusehen, und das dann auf dem Smartphone fortsetzen kann. Auch das bei zahlreichen Streaming-Diensten bereits verbreitete Offline-Viewing ist geplant, zudem soll "24/7-Streaming" Teil des Angebots sein.

Verschiedene Themen-Bündel

Die Angebote sollen in verschiedenen themenbezogenen Screens gebündelt werden: (Rand-)Sportarten sollen auf dem Sport Screen des Players vertreten sein, außerdem soll es mit dem Kid Screen einen eigenen Bereich für Kinder geben, wo diese auch dann altersgemäße Inhalte konsumieren können, wenn im Fernsehen gerade kein entsprechende Programm läuft.