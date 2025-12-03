Neue Show von Joko und Klaas für 2026 angekündigt

ProSieben plant für das kommende Jahr eine neue Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Das verkündete ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Details könne er noch nicht nennen. "Ich weiß es selber noch nicht ganz genau. Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen." Die beiden würden wie kaum ein anderer Künstler junge und ältere Zuschauer ansprechen.

Die beiden Entertainer gehören seit Jahren zu den wichtigsten Gesichtern des Senders. Produktionen wie "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichen regelmäßig ein großes Publikum; andere Formate wie "Duell um die Welt" laufen nach vielen Jahren aus.