Einen aktiven Vulkan besteigen, sich den Mund zunähen lassen oder im selbst gebastelten U-Boot abtauchen: Wenn es um verrückte TV-Aktionen geht, kennen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestens aus. Seit 2012 stellen sich die beiden Entertainer in „Duell um die Welt“ allerhand schrägen Aufgaben. Heute (Sonntag, 20.15 Uhr) geht ihre Show auf ProSieben in die 13. und letzte Staffel.

Dabei bekommt das Duo wieder prominente Unterstützung: Seit mehreren Jahren schon schicken sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf nicht mehr gegenseitig um den Globus, sondern lassen sich vertreten. Moderatorin Jeannine Michaelsen wurde etwa als Prinzessin Elsa aus dem Disney-Hit „Frozen“ verkleidet zum Eistauchen nach Finnland geschickt. Viel diskutiert wurde auch der Einsatz von Charlotte Roche in Russland: Sie ließ sich ohne Betäubung Titanhaken in den Rücken bohren, um mit daran befestigten Seilen einen Bungee-Sprung zu absolvieren.

In der letzten Staffel geht's unter Wasser Für die insgesamt drei Episoden der Abschiedsstaffel sind mehrere Promis angekündigt, die bereits dabei waren. Heute zu sehen ist u. a. die Schweizer Komikerin Hazel Brugger, die eine Unterwasserhöhle in Griechenland erkundet. Schauspielerin Palina Rojinski soll in den USA in einem Schlauchboot in die Tiefe springen.