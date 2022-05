Die Serien der Woche: "Night Sky" und Comedy mit Amy Schumer

"Bang Bang Baby": Mafia trifft Teenie-Alltag

In "Bang Bang Baby" entdeckt die Jugendliche Alice, dass ihr mafiöser Papa noch am Leben ist - der gibt ihr aus dem Gefängnis gleich Aufträge. Italienische Crime-Dramedy mit Retro Look und schwarzem Humor. Hier geht's zu Kritik und Serie.

"Bang Bang Baby" ist bei Amazon Prime Video zu sehen