Neuauflage von "Beverly Hills, 90210" kommt zu TVNow

Das Reboot „ BH90210“, in dem fast alle Hauptdarsteller des Originals wieder mit dabei sind, wurde in den USA im November dieses Jahres nach nur einer Staffel beendet. Man sei „sehr stolz“, die Schauspieler der Teenieserie aus den 1990er Jahren wiedervereint zu haben, hieß es in einem Statement des US-Senders Fox an den „ Hollywood Reporter“.