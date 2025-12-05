Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden Dollar

Der Streaming-Riese Netflix hat den Bieterwettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers für sich entschieden. Netflix habe das höchste Gebot eingereicht, berichtete der Nachrichtensender CNN, der selbst zum Medienkonzern Warner Bros. Discovery gehört. Wobei Netflix für Warner Brothers 72 Mrd. Dollar (61,7 Mrd. Euro) bezahlt, teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mit. Inklusive Schulden wird der Unternehmenswert mit 83 Mrd. Dollar veranschlagt.

Warner Bros. Discovery hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere Übernahmeangebote eingegangen waren. Zum Konzern gehören neben den Hollywood-Studios und dem Streaming-Dienst HBO Max auch mehrere Fernsehsender. Netflix ist den Berichten zufolge nur am Produktions- und Streaming-Geschäft interessiert. Warner wollte die Sender aber ohnehin ursprünglich in eine eigenständige Firma abspalten. Die Unternehmen äußerten sich zunächst nicht zu den Berichten.