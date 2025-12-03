Konkurrenz für Netflix und Co: HBO Max startet am 13. Jänner in Österreich

Der Streamingdienst "HBO Max" von Warner Bros. Discovery startet am 13. Jänner in Österreich. Wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt, liegt der Preis für das werbeunterstützte Basis-Abo bei monatlich 5,99 Euro im ersten Jahr. Das werbefreie Standard-Modell kostet 11,99 Euro, wer auf vier statt zwei Geräten gleichzeitig streamen will, 4K Ultra HD mit Dolby Atmos schätzt und mehr Downloads braucht, zahlt 16,99 Euro. Ein eigenes Sport-Paket gibt es zusätzlich für 3 Euro.

Neue Harry-Potter-Serie Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde bekanntgegeben, dass Serien wie "House of the Dragon", "The Last of Us", "The White Lotus" oder auch "Euphoria" im Angebot enthalten sind. In Arbeit ist u.a. eine "Harry Potter"-Serie, die ab 2027 jedem Buch der Reihe eine Staffel widmen soll.