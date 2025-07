Netflix-Serie "Achtsam morden": Drehstart für Staffel 2

Die erste Staffel von "Achtsam Morden" avancierte laut Angaben von Netflix nicht nur in Deutschland zum Publikumserfolg: Die Crime-Comedy erreichte in 66 Ländern die Netflix-Wochen-Top-10. "Achtsam Morden" basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe des erfolgreichen deutschen Autors und Juristen Karsten Dusse.

Die schwarzhumorige Crime-Serie "Achtsam morden" geht auf Netflix in die zweite Runde. Björn Diemel ( Tom Schilling ) kehrt also zurück.

Inneres Kind

In der zweiten Staffel erkundet der Anwalt, Mafia-Boss, Gelegenheitsmörder, Kindergartenbesitzer, Familienvater und Achtsamkeits-Profi sein inneres Kind. Netflix vermerkt dazu: "Björn Diemel hat sein Leben scheinbar im Griff: Er hat die Prinzipien der Achtsamkeit verinnerlicht, seinen stressigen Job als Strafverteidiger gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter Emily, streitet sich achtsamer mit seiner Frau Katharina, hat seine Karriere aber andererseits um eine ungewöhnliche Verantwortung erweitert: Als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam hat von der Bildfläche verschwinden lassen, muss er sich nun um deren Angelegenheiten kümmern und darf dabei nicht preisgeben, was wirklich mit den Oberhäuptern passiert ist. Einzige Ausnahme und auch einziger Mitwisser in der Angelegenheit ist ein Mafioso mit Abschluss in Erziehungswissenschaften: Sascha. Der leitet auch den Kindergarten, über dem Björn jetzt seine Kanzlei und Wohnung hat. Sascha ist ebenfalls in das Haus eingezogen, womit Björns Geheimnis erst recht sicher ist. Doch trotz dieser bizarr harmonischen Balance plagen Björn innere Unruhe und Kontrollverlust. Warum nur kann er das alles nicht genießen?"

Achtsamkeitscoach Joschka Breitner erkennt den Grund für Björns innere Unruhe: Ungelöste Konflikte aus seiner Kindheit belasten ihn mehr, als ihm bewusst war. Während Björn versucht, diese Wunden zu heilen und mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen, muss er sich gleichzeitig mit den üblichen Herausforderungen des Lebens herumschlagen – und stellt schließlich fest, dass seine innere Arbeit nicht nur emotionale Klarheit bringt, sondern auch praktische Auswirkungen auf seine dunklen Aktivitäten hat.