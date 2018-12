Netflix manipuliert schwarze Seher mit eigenen Teasern

Netflix macht seinen Kunden Vorschläge über neue Filme und Serien, in dem es das bisherige Streamingverhalten auf der Plattform auswertet. Dazu verwendet der Anbieter seit Dezember 2017 auch personalisiertes Artwork. Dass man gezielt Rassen ansprechen will, dementiert Netflix jedoch. Man werte lediglich aus, was die Kunden bisher gesehen haben. "Wir fragen unsere Mitglieder nicht nach Rasse, Geschlecht oder ethnische Herkunft. Also können wir diese Information auch nicht benutzen."