Nachschub bei deutschen Streaming-Serien

Neue deutsche Serien bei Netflix

Vor wenigen Wochen erst ist mit "How To Sell Drugs Online (Fast)" nach "Dark" und "Dogs Of Berlin" die dritte deutsche Netflix-Serie gestartet. Nachschub von "Dark" gibt es ab 21. Juni, wenn die zweite Staffel beim Streamingdienst startet. An weiteren deutschen Netflix-Originals wird bereits gearbeitet.

Anke Engelke soll etwa in der tragikomischen Serie "Das letzte Wort" die Hauptrolle spielen: Als Trauerrednerin, die nach dem Tod ihres Mannes den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über die eigene Familie verliert. In ihrer Verzweiflung beginnt sie, die Beerdigung ihres Mannes zu sabotieren.

Die sechs 45-minütigen Episoden werden von der von Matthias Schweighöfer gegründeten Pantaleon Films produziert. Regie führt Aron Lehmann ("Das schönste Mädchen der Welt"). Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.