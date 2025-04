Nach Vorwürfen gegen Schöber: Peter Fässlacher wird Kulturprogrammchef bei ORF III

Fässlacher ist seit Senderstart vor 14 Jahren Teil des ORF III-Teams und betätigt sich als "Kultur Heute"-Sendungsverantwortlicher und Moderator. Der 39-Jährige baute "Kultur heute" von seinen Anfängen bis zur aktuell 30-minütigen werktäglichen Kultursendung aus. Auch entwickelte er die Literatursendung "erLesen" und war an weiteren Programminnovationen beteiligt. "Nach 14 Jahren bei ORF III freue ich mich, mich in meiner neuen Funktion als Programmchef im Kulturbereich dafür einsetzen zu können, dass der Begriff 'Kulturnation Österreich' auch in Zukunft mit Leben gefüllt wird", wurde Fässlacher zitiert.