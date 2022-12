Mundl, Dinner for One, Miss Marple: Die TV-Tipps für Silvester

Am letzten Tag des Jahres bietet das TV-Programm vor allem bewährte Klassiker, aber auch Neues. Die Highlights im Fernsehen im Überblick.

Tierische Abenteuer

Am Vormittag begibt sich Kung Fu Panda (9.45 Uhr, ORF1, Bild 8) auf sein zweites Animationsabenteuer.

Tierisch geht es auch in der Tragikomödie Marley und Ich zu (14.25, ServusTV), wo ein Hund das Leben von Owen Wilson und Jennifer Aniston ordentlich durcheinander bringt.

Comedy zum Jahresausklang

Danach wird Adam Sandler von Jack Nicholson mit einem unkonventionellen Anti-Aggressionstraining auf Die Wutprobe (16.25, RTL2) gestellt.

Ein neuproduziertes Comedy-Kammerspiel gibt es in der ARD: Anke Engelke spielt in Kurzschluss (19.30) eine Bürgermeisterin, deren Bankomatkarte am Silvestertag, kurz vor Mitternacht, im Geldautomaten stecken bleibt. Matthias Brandt will helfen.

Wer ein klassisches Krimirätsel sucht, wird bei Kabel 1 fündig: Dort ermittelt Miss Marple im Fall Mörder Ahoi! (20.15).