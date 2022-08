MTV-Preise mit fliegendem Depp, Liebe zu Küchenschaben und "großartigen Vaginas"

Auf dem Musiksender MTV wurden einst, in den 1980ern und auch später, Musikvideos gesendet, und diese waren damals die harte Währung für die Vermarktung des Pop. Beides – MTV und das Musikvideo als Kulturkonstante – sind inzwischen in den gnädigen Falten der Geschichte versunken; trotzdem wird Jahr für Jahr – neben anderen MTV-Preisen – ein „MTV Music Video Award“ vergeben. Damit das nicht niemanden interessiert, setzte man heuer (in der Nacht auf Montag) auf eine heutigere Konstante: die Onlinekontroverse.

Deren zerstörerische Kraft richtete sich vor einigen Wochen, man erinnert sich, auf den giftigen Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp: Es gingen die Online-Wogen ebenso hoch wie die frauenfeindlichen Kommentare, die Depp-Fans triumphierten nach dessen Sieg im Prozess gegenüber den Heard-Fans.