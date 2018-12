„Es geht mehr weiter als in den vergangenen 20 Jahren“

„Es wurden viele Bausteine von der österreichischen Präsidentschaft und durch Bemühungen davor an die richtigen Stellen gerückt. Da wurden zum Teil dicke Bretter gebohrt.“ Als Beispiel nennt der Kronehit-Chef die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste. „Auch dort wurden Verantwortlichkeiten für die großen Online-Medien etwa betreffend Fake News, Hate Speech, Jugendschutz usw. geschaffen. Das war alles andere als einfach durch den Lobbying-Druck von Google und Co. Es kann aber nicht sein, dass ein immer wichtiger werdender Bereich unseres Lebens unreguliert bleibt und damit zugelassen wird, dass Rechtsverletzungen nicht verfolgt werden.“

Der Jurist sieht die türkis-blaue Regierung hinsichtlich der österreichischen Medienpolitik auf gutem Weg. „Es geht mehr weiter als in den vergangenen gut 20 Jahren.“

Die Medienenquete, noch von Thomas Drozda ( SPÖ) angekündigt und von Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP) umgesetzt, „war nicht bloß ein Event, sondern ein Impulsgeber. Es gibt seitdem laufend Gespräche mit den Marktteilnehmern, deren Ergebnisse in die verschiedensten Projekte Eingang finden wie ORF-Reform, Medienförderung, Level-Playing-Field etc. Dass am Ende nicht jedem alles gefallen wird, liegt in der Natur der Sache. Ich bin aber überzeugt, dass es den Medienstandort Österreich weiterbringen wird.“