Falter-Chefreporterin Nina Horaczek ist am Dienstagabend mit der "Medienlöwin 2025" in Gold geehrt worden. Mit der Auszeichnung, die jährlich am Vorabend des Österreichischen Journalistinnenkongresses an "Journalistinnen mit Vorbildfunktion" vergeben wird, wird ihr bisheriges Schaffen gewürdigt. Die "Medienlöwin" in Silber ging an Veronika Mauler für ihre Ö1-Reportage "Alt, arm, weiblich".

Für die Berichterstattung zum Fall Pelicot auf orf.at unter der Leitung von Julia Ortner erhielt die Redaktion den Team-Preis "Medienlöwe". "Einfühlsam, aber klar wird in der Serie auf orf.at die Geschichte einer Selbstermächtigung nachgezeichnet - wie eine Frau sich nicht zum namenlosen Opfer misogyner Verbrecher machen lässt, sondern dem Frauenhass und der systematischen Gewalt entschlossen entgegentritt", heißt es in einer Jurybegründung. Die "Medienlöwin" richtet sich an Teams und Redaktionen, die sich "nachhaltig, strukturiert und mit besonderen Schwerpunkten oder Initiativen der Lebensrealität von Frauen widmen".