Nach Klage auf Wiederanstellung: ORF kündigte Redakteurin erneut

Der ORF hat jene ehemalige Wirtschaftsjournalistin, die 2024 erfolgreich auf Wiedereinstellung geklagt hatte, erneut gekündigt. Damit bestätigte man im ORF Medienberichte u. a. bei Heute. Dort sagte die betroffene Journalistin Sonja Sagmeister, auch gegen diese Kündigung vorgehen zu wollen. "Freiwillig gehe ich aber sicher nicht", wird sie zitiert. Der ORF hielt nun gegenüber dem KURIER fest, dass die neuerliche Kündigung "wegen neuerlicher dienstlicher Pflichtverletzungen und zur Wahrung der Ansprüche des ORF" erfolgt sei.

Sagmeister klagte gegen die Kündigung Sagmeister hatte ursprünglich behauptet, nicht eingesetzt, dann versetzt und schließlich gekündigt worden zu sein, weil sie sich in einem Interview mit Wirtschaftsminister Martin Kocher nicht an Absprachen zwischen Ministerbüro und ORF-Wirtschafts-Ressortleitung hielt. Der ORF begründet die Kündigung mit nicht genehmigten Nebentätigkeiten Sagmeisters in Afrika. Diese waren von Ex-ORF-Stiftungsrat Hans Peter Haselsteiner unterstützt worden.

Das Arbeits- und Sozialgericht schloss sich der Sicht Sagmeisters erstinstanzlichan und erklärte die Kündigung für rechtswidrig. Das Gericht sah eine Motivkündigung wegen widerständigen Verhaltens der Journalistin gegeben. Anfang November setzt sich dieser Rechtstreit fort.

"Der ORF vertraut auf die Gerichtsbarkeit in Österreich", hieß es nun gegenüber dem KURIER. Sagmeister habe die inkriminierten Nebenbeschäftigungen, die der ORF als "nicht genehmigt" ansieht, "trotz mehrmaliger Aufforderungen über Monate hinweg nicht beendet" und sei deswegen ursprünglich gekündigt worden. Der ORF weist die Darstellung Sagmeisters zurück, dass dies mit dem Interview mit Kocher zu tun gehabt habe. "Das Bundesverwaltungsgericht hat keinerlei Fehlverhalten des ORF festgestellt: Sonja Sagmeister wurde in ihren Rechten als Journalistin nicht eingeschränkt", heißt es.