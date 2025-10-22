Wien will Krise bei den Medien "nicht tatenlos zusehen"

Die derzeitig hoch angespannte Lage am Medienmarkt hat nun auch die Wiener Stadtpolitik auf den Plan gerufen. „Die österreichische Medienlandschaft ist in einer Krise und dem dürfen wir als Gesellschaft, als Politik und auch als Medienstandort Wien nicht tatenlos zusehen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) laut einer Aussendung. "Hinter all den negativen Meldungen der vergangenen Monate stehen Arbeitsplätze und Einzelschicksale. Wir sollten jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und uns überlegen, wie wir die vielfältigen Medien in Wien und in Österreich langfristig absichern“, so Ludwig. "Unsere Medien brauchen uns jetzt!“

Ludwig plädiert dafür, die "digitalen Quasi-Monopolisten stärker in die Pflicht zu nehmen", um Förderstrukturen zu schaffen, die "vielfältige Medien in Wien und in Österreich langfristig abzusichern.“ Schon länger werden engere rechtliche Rahmen für die Plattformen oder auch eine Abgabe diskutiert, um den Abfluss der Werbegelder einzudämmen.