Die ehemalige ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner wird Chefredakteurin des Online-Mediums Express. Konkret steht sie ab sofort gemeinsam mit Herausgeberin Eva Schütz an der Spitze der Exxpress-Redaktion. Beim umstrittenen Online-Boulevardmedium verantwortet sie ab 2. Februar zudem ein neues Videoformat namens „Unbequem ehrlich“, das laut Sachslehner „Diskussionen anstoßen“ soll.

Sachslehner bringe „langjährige mediale und publizistische Erfahrung mit und steht für klare Worte sowie eine pointierte Kommentierung aktueller gesellschaftlicher Debatten“, hieß es in einer Aussendung. Sachslehner folgt gewissermaßen auf den Boulevardjournalisten Richard Schmitt, der bereits Anfang 2024 Exxpress verlassen hat. Schütz übernahm daraufhin gemeinsam mit Schmitts Stellvertretern dessen Agenden.

Sachslehner ist ehemalige Generalsekretärin der ÖVP (2022). Sie gilt als durchaus streitbarer Shooting Star der Partei, der für einen strammen Mitte-Rechts-Kurs stand, wie ihn Sebastian Kurz mit seiner türkisen ÖVP gefahren ist. Im April des Vorjahres hat sie bekannt gegeben, sich aus der Politik zurückzuziehen.