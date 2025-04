Einstiger ÖVP-Shootingstar Laura Sachslehner verlässt die Politik

Die ehemalige Generalsekretärin der ÖVP, Laura Sachslehner, hat am Dienstagvormittag ihren Abschied von der Politik verkündet.

"Was sich bereits vor der Wahl abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Wir haben das Mandat in der Landstraße, das wir 2020 erringen konnten, dieses Mal aufgrund des schwachen Abschneidens der Wiener ÖVP leider nicht geschafft. Das bedeutet, dass ich in den kommenden Tagen aus dem Wiener Gemeinderat & Landtag ausscheide und die Politik damit verlasse", schrieb die gebürtige Wienerin, die einst als neuer Shooting-Star der ÖVP gehandelt worden war.