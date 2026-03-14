MDR plant weitere Einsparungen in Millionenhöhe

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) bereitet weitere Einsparungen in Millionenhöhe vor. Damit reagiert der Sender auf die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission KEF, wonach der monatliche Rundfunkbeitrag ab 2027 auf 18,64 Euro steigen soll.

Sollte diese Höhe beschlossen werden, "müssen wir bis Ende 2028 allein als MDR zusätzlich weitere 30 Millionen Euro sparen", erklärte Intendant Ralf Ludwig im Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung" und der "Leipziger Volkszeitung". "Käme gar keine Erhöhung, wären es weitere 60 Millionen Euro", so Ludwig.

Derzeit liegt der Rundfunkbeitrag bei 18,36 Euro im Monat pro Haushalt. Im 24. Bericht vom Februar 2024 hatte die KEF eine Anhebung auf 18,94 Euro ab 2025 empfohlen. Weil nicht alle 16 Länder zustimmten, blieb die Erhöhung ganz aus. Deswegen haben ARD und ZDF Verfassungsbeschwerde eingelegt.